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Koca: "Bugün akşam saatlerinde koronavirüs şüphesi olan bir vatandaşımızın test sonucu pozitif...

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıklamada bulundu.

11.03.2020 01:11 | Son Güncelleme: 11.03.2020 01:15
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıklamada bulundu.
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular
Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?
Koca:

Kaynak: AA

Etiketler : Güncel

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