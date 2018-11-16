Koca Çınar Müdavimlerinden 'Kazım Kurt'a Vefa' Etkinliği

Odunpazarı Belediyesi
tarafından 45 yaş ve üstü bireylerin yaşam kalitesini artırmak için Emek Mahallesi
Zümrüt Park içine inşa edilen Koca Çınar
Yaşam Merkezi müdavimleri, Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt
için "Kazım Kurt'a Vefa" etkinliği düzenledi.
Etkiliğe, ünlü şair ve yazar Ataol Behramoğlu
ile birlikte katılan Kazım Kurt, etkinlik sırasında duygu dolu anlar yaşadı. 'Kazım Kurt'a Vefa' etkinliğinde tiyatro gösterileri yapan Koca Çınar Yaşam Merkezi müdavimleri Kazım Kurt için yazdıkları şiiri okudu. Kendileri tarafından yazılan bir tiyatro oyununu sahneleyen yaşam merkezi sakinlerinin tiyatro gösterisi büyük beğeni topladı. Kız çocuklarının okutulmamasından, şiddete ve çocuk geline kadar birçok mesaj barındıran tiyatro oyunu, izleyicilerden tam not aldı. Başkan Kazım Kurt için şiir yazan yaşam merkezi sakinleri yazdıkları şiiri okudu.
Koca Çınar Yaşam Merkezi sakinlerinin gösterisinden çok etkilenen Başkan Kurt, duygu dolu anlar yaşadı. Emeği geçen herkese çok teşekkür eden Başkan Kurt, "Ben böyle bir şey beklemiyordum. Ataol Behramoğlu ile denk geldik, bir sürpriz varmış, beraber gidelim ben de onlara bir sürpriz yapayım dedim. Çok güzel bir etkinlik oldu. Yaşı, eğitimi, pozisyonu önemli değil, Türk insanına olanak verirseniz her şeyi yapar, bu bugün ortaya çıktı. Eğer, 3 günde bir tiyatro oyunu çıkıyorsa bu önemli bir şeydir. Keşke bunu çocukken yapabilseydik, 10 yaşından itibaren tiyatroya, şiir yazmaya başlardınız, dünyayı daha kolay değiştirirdik. Bu yaşta da bunun olduğunu gösterebilmiş olmanız, bizim yaptığımız işin doğru olduğunu gösteriyor, bu da bize yeter. 4 yılda biz, şu binayı yapana kadar bile iktidarın her türlü işkencesinden geçtik. Bu bina normal büyüklüğünden 1 buçuk metre fazla yaptığımız için, arkadaşlarımız yargılandı. Buranın açılışı 1 yıl ertelendi. Biz sonuçta haklı çıktık ve kazandık, ama somut bir durum da ortaya çıktı. Neden engellemeye çalıştıkları da bugün ki tabloda ortaya çıktı. Ben sizlere çok teşekkür ediyorum. Biz, solcu olmanın gereğini yapıyoruz, insan olmaktır. İnsanlar için her yaşta bir şey yapılabilir. Siz, bunu gösterdiniz, ispat ettiniz. Bu nedenle de hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Biz görevimizi yaptık. Keşke herkes bunu yapabilse. Yeni dönemde daha büyüğünü yapacağız, söz verdik. Yatılı bir yaşlı merkezi yapacağız. Küçük bir engelimiz var, o engeli aştığımız zaman, yaşlılarımızın o yılların birikimi ve emeğinin karşılığını devlet vermeyebilir, ama biz belediye olarak vereceğiz. Sizi seviyorum" diye konuştu. - ESKİŞEHİR
Odunpazarı,Odunpazarı Belediyesi,Kazım Kurt,Çınar