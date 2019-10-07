Haberler » Güncel » Haber

Koca çınarlar Atatol Behramoğlu Kitaplığını gezdi

Odunpazarı Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetlerine bağlı olan Koca Çınar Yaşam Merkezi kültürel faaliyetlerine devam ediyor.

07.10.2019 14:21Koca çınarlar Atatol Behramoğlu Kitaplığını gezdi
Odunpazarı Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetlerine bağlı olan Koca Çınar Yaşam Merkezi kültürel faaliyetlerine devam ediyor.

Odunpazarı Belediyesi Koca Çınar Yaşam Merkezi müdavimleri, Odunpazarı Belediyesi tarafından tarihi bölgede bulunan Yağcızade Konağı'na açılan Ataol Behramoğlu Kitaplığını ziyaret etti. Kitaplıkta bulunan Ataol Behramoğlu'nun Odunpazarı Belediyesine hediye ettiği kitapları inceleyen koca çınarlar, duvarlarda asılı olan şiirleri tek tek okudu. Kitaplıkta yer alan Ataol Behramoğluna ait eşyaları da inceleyen koca çınarlar bol bol kitap okudu. Kitaplar arasında unutamayacakları bir gün yaşayan koca çınarlar, Eskişehir'e böyle bir eser kazandırdığı için Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt'a ve Prof. Dr. Ataol Behramoğluna teşekkür etti. - ESKİŞEHİR

Odunpazarı Belediyesi, Odunpazarı, Çınar, Güncel

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Haberleri
20:13 A Milli Futbol Takımı'nda mesai başladı
20:12 Kocaeli kuvvetli yağış ve fırtınaya hazır
20:10 Trump'tan "Kürtlerle değil PKK ile iş tuttuk" paylaşımı
20:10 Suriye Milli Ordusu, Fırat'ın doğusu için hazır - Drone görüntüsü
20:04 Ağrılı annelerden Diyarbakır annelerine destek ziyareti
20:00 Denizli'de "Amatör Spor Haftası" etkinlikleri başladı
20:00 Kuyumcuyu soyan hırsız güvenlik kamerasına yakalandı