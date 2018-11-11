Koca Çınarlar Cumhuriyet Parkında

Odunpazarı Belediyesi
tarafından Cumhuriyet'in 95'inci yılını taçlandırmak için yapılan Cumhuriyet Parkı ve Cumhuriyet Anıtı'na vatandaşlar, büyük ilgi gösteriyor.
Parkı son olarak ziyaret edenler ise Odunpazarı Belediyesi Koca Çınar
Yaşam Merkezi müdavimleri oldu. Parkı ve Cumhuriyet Anıtı'nı çok beğenen koca çınarlar, Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt
'a böyle bir park yaptığı için teşekkür etti. Odunpazarı Belediyesi, Koca Çınar Yaşam Merkezinde gerçekleştirdikleri sosyal aktivitelere Cumhuriyet Parkı'na düzenledikleri gezi ile devam etti. Cumhuriyet Parkı'nı gezen koca çınarlar, en çok ilgiyi parkta yer alan ünlü heykeltıraş Metin Yurdanur tarafından yapılan Atatürk
Anıtı'na gösterdi.
Keyifli bir gün geçiren koca çınarlar, sosyal etkinliklerin devam etmesini istedi. Koca çınarlar, böyle bir park ve anıt yaptırdığı için Odunpazarı Belediye Başkanı Av. Kazım Kurt'a teşekkür etti. - ESKİŞEHİR
11 Kasım 2018 Pazar 13:44