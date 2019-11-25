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Koca çınarlar öğretmenleri unutmadı

Odunpazarı Belediyesi, 24 Kasım Öğretmenler Gününü düzenlediği etkinliklerle kutladı.

25.11.2019 15:17 | Son Güncelleme: 25.11.2019 15:22Koca çınarlar öğretmenleri unutmadı
Belediyesi, 24 Kasım Öğretmenler Gününü düzenlediği etkinliklerle kutladı. Gerçekleştirilen bu etkinliklerden biri de Koca Çınar Yaşam Merkezi'nde yapılan Öğretmenler Günü Kutlaması oldu.

Koca Çınar Yaşam Merkezi Müdavimleri tarafından düzenlenen etkinliğe, Odunpazarı Belediye Başkan Vekili Kadir , Yenikent İşletme Kooperatifi Başkanı Hüseyin ve Odunpazarı Kent Konseyi Yenikent Mahalle Meclisi Başkanı Semih Baraş katıldı.

Etkinlikte Koca Çınarlar, öğretmenler için yazdıkları şiirleri okudu. Yenikent İşletme Kooperatifi Başkanı Hüseyin Ceyhan ise koca çınar için saz çaldı, türkü söyledi. Koca çınarlar da Ceyhan'ın türkülerine eşlik etti.

Etkinlikte konuşan Başkan Vekili Kadir Kodak, Türkiye Cumhuriyeti'nin temellerinin mesleğine, Atatürk ilke ve devrimlerine yürekten bağlı, bağımsız, demokratik ve laik bir toplum yaratma hedefine inanmış, çalışkan Cumhuriyet öğretmenlerinin üstün çabalarıyla atıldığını söyledi. Türkiye'nin geleceğinin emanet edileceği genç nesillerin yetişmesinde öğretmenlerin gösterdiği fedakarlığın her türlü takdirin üzerinde olduğunu vurgulayan Kodak, "Atatürk'ün dediği gibi, yeni nesiller onların eseri olacaktır" dedi. - ESKİŞEHİR

Odunpazarı, Ceyhan, Kodak, Yaşam

Kaynak: İHA

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