Haberler » Yaşam » Koca Çınarları duygulandıran etkinlik - Haberler

Koca Çınarları duygulandıran etkinlik

Odunpazarı Belediyesi, her yıl Ocak ayının ikinci haftasında düzenlenen Beyaz Baston Görme Engelliler Haftası'nın önemine vurgu yapmak ve görme engelliler ile kaynaşmayı sağlamak amacıyla etkinlik düzenledi.

13.01.2020 15:03 | Son Güncelleme: 13.01.2020 15:08Koca Çınarları duygulandıran etkinlik
Odunpazarı Belediyesi, her yıl Ocak ayının ikinci haftasında düzenlenen Beyaz Baston Görme Engelliler Haftası'nın önemine vurgu yapmak ve görme engelliler ile kaynaşmayı sağlamak amacıyla etkinlik düzenledi.

Görsem Rehabilitasyon Ritim Grubu ve Görme Engelliler Kulübü ile birlikte Koca Çınar Yaşam Merkezi'nde düzenlenen etkinlikte, Koca Çınar müdavimleri, Görsem Rehabilitasyon Ritim Grubu ve Görme Engelliler Spor Kulübü'nün üyeleri ile keyifli zaman geçirdi.

Şarkılarla başlayan etkinlikte, görme engellilerin anlattıkları yaşam hikayeleri Koca Çınar müdavimlerini derinden etkiledi. - ESKİŞEHİR

Odunpazarı Belediyesi, Engelliler Haftası, Yaşam

Kaynak: İHA

Yaşam

Son Dakika Haberleri

17:05  Prens Harry ve Prens William'dan ortak açıklama: İngiliz basınının 'zorbalık' iddiası doğru değil - Haberler
17:02  Erdoğan: "Temennim odur ki bu sağlam zemine oturtulan ateşkes, tüm Libyalı kardeşlerimizin geleceği... - Haberler
16:59  Başkan Yardımcısı Zenbilci'den Baydilli'ye ziyaret - Haberler
16:59  Elazığ'da hasta yakını süsü verip, hasta yakınlarını soyan şüpheli yakalandı - Haberler
16:58  Süleyman Soylu'nun kılcal damarlardaki çatlak nedeniyle burnunun kanadığı öğrenildi - Haberler
16:57  Araç ağaçların arasına girdi, sıkışan sürücü yarım saatte kurtarıldı - Haberler
16:39  Damadı hastanelik eden kurşun, kardeşinin silahından çıkmış - Haberler
16:32  Kenan Sofuoğlu, siyaseti bırakıyor: 3 yıl sonra beni göremeyeceksiniz - Haberler
15:36  "Erdoğan'dan sonra AK Parti'nin başına kim geçmeli?" anketi yapıldı, işte sonuç - Haberler
15:30  Lüks ve ultra lüks otomobil satışlarında rakamlar belli oldu! Geçen sene 20 Ferrari satıldı - Haberler
13.01.2020 17:13:29