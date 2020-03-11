Koca: 'Corona Virüsünün Türkiye'de Olma İhtimali Çok Yüksek'
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Corona salgınının Türkiye'de olma ihtimali çok yüksek ancak tespit edilebilmiş değil. Fransa ve Almanya'da vaka sayıları önümüzdeki günlerde çok hızla yükselecek görünüyor.
11.03.2020 12:02 | Son Güncelleme: 11.03.2020 12:02
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Corona salgınının Türkiye'de olma ihtimali çok yüksek ancak tespit edilebilmiş değil. Fransa ve Almanya'da vaka sayıları önümüzdeki günlerde çok hızla yükselecek görünüyor. Almanya bizim oradaki vatandaşlarımız nedeniyle çok daha risk yaratıyor" dedi.
Kaynak: DailyMotion.com
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