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Koca: "(Cuma günü yaşananlar) Alınan karar, hükümetin bir kararı"

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısının ardından basın toplantısı düzenledi.

14.04.2020 21:48 | Son Güncelleme: 14.04.2020 21:51
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısının ardından basın toplantısı düzenledi. (9)
"Cuma günü alınan karar hükümetin bir kararı. Özellikle Sayın İçişleri Bakanımız ile hem deprem hem korona mücadelesinde, yani salgında, bu dönemde birlikte mücadele arkadaşlığı yaptık. Ben Perşembe günü de görüştüm, cuma günü de görüştüm, cumartesi günü de görüştüm, pazar günü de görüştüm. Pazartesi bakanlar kurulunda da görüştüm. O günle ilgili de Sayın Süleyman Bey zaten gerekli açıklamaları kamuoyuna şeffaf bir şekilde yaptı. Benim buna ilave edecek herhangi bir sözümün olmadığını söylemek istiyorum" Koca: ’(Cuma günü yaşananlar) Alınan karar, hükümetin bir kararı’

Kaynak: AA

Etiketler: Fahrettin Koca, Koronavirüs, Güncel
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