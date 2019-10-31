Haberler » Güncel » Koca dehşeti: Cep telefonu kavgasında...

Koca dehşeti: Cep telefonu kavgasında...

Konya'da karı koca arasında cep telefonu nedeniyle çıkan tartışma sonucu yabancı uyruklu koca jiletle önce karısının boğazını ardından kendi boğazını kesti.

31.10.2019 10:25Koca dehşeti: Cep telefonu kavgasında...
Konya'da karı koca arasında cep telefonu nedeniyle çıkan tartışma sonucu yabancı uyruklu koca jiletle önce karısının boğazını ardından kendi boğazını kesti.
Olay, gece saat 02.00 sıralarında merkez Karatay ilçesi Çomaklı Mahallesi 17038. Sokak üzerindeki müstakil evde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Suriye uyruklu ve ülkeye kaçak yollardan girdiği tespit edilen 2 çocuk babası Hasmet El A. ile karısı Engame A. arasında cep telefonu meselesi yüzünden tartışma çıktı. Çıkan tartışmada Hasmet El A., evde bulduğu jilet ile önce karısının boğazını ardından kendi boğazını kesti. Yaralı kadın yaralı halde evden çıkarak komşularından yardım istedi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine ulaşan ekipler, yaralanan karı kocaya ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Ambulansla kent merkezindeki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alınan karı kocanın hayati tehlikelerinin bulunduğu öğrenildi.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
(İbrahim Yetkin/İHA)

Çomaklı, Karatay, Konya, Güncel

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Haberleri
12:56 Kanada'dan PKK'nın propagandasına yalanlama
12:55 Tır dorsesindeki zuladan 2 bin 900 paket kaçak sigara çıktı
12:55 Havan saldırısında yaralanmıştı, 19 gün sonra şehit oldu
12:53 23 yaşındaki sevgilisini kıskanıp 85 yaşındaki komşusunu öldürdü
12:52 Hindistan'ın eski başbakanı Indira Gandi ölümünün 35. yılında anılıyor
12:52 İspanya ekonomisi üçüncü çeyrekte yüzde 0,4 büyüdü
12:52 Pakistan'da trende yangın: 73 ölü
31.10.2019 12:56:34