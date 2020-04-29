Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıklamaları

ANKARA - Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, video konferans ile katıldığı Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısı sonrası düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu. (5)

Sağlık Bakanı Koca: "Dünyada devlet tarafından ücreti karşılanarak, vatandaştan para almadan hava ambulansı hizmeti veren tek ülkeyiz."

Sağlık Bakanı Koca: "(Kovid-19) Pik döneminde olduğumuzu söyleyebiliriz, bir düşüş trendine girdiğini de görüyoruz, ama bunun kalıcı olması önemli."

Sağlık Bakanı Koca: "(Koronavirüsle mücadele) Başarı, tedbirleri terk edeceğimiz değil tedbirlere sarılmamız gereken bir başarıdır."

Koca: "(Kovid-19) Son 24 saatte iyileşen hasta sayısının, yeni tanı konan hasta sayısından artık 2 kat fazla olduğu noktadayız."

Sağlık Bakanı Koca: "65 yaş üstü büyüklerimiz hiç olmazsa araç kullanmadan yakın mesafe gezebilirler mi diye gündem oldu, daha net öneriye dönmedi."