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Koca: "(Esnek çalışma) Özel sektörün de buna uyum sağlamasını bekliyoruz"

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un açıklamaları Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıklamaları ANKARA - Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısı sonrası basın mensuplarının sorularını cevapladı.

25.03.2020 20:45 | Son Güncelleme: 25.03.2020 20:49
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un açıklamaları
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıklamaları ANKARA - Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısı sonrası basın mensuplarının sorularını cevapladı. (6) Koca: ’(Esnek çalışma) Özel sektörün de buna uyum sağlamasını bekliyoruz’

Kaynak: AA

Etiketler: Fahrettin Koca, Koronavirüs, Ziya Selçuk, Sağlık

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Koca: "(Esnek çalışma) Özel sektörün de buna uyum sağlamasını bekliyoruz"

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