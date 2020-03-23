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Koca: "(Hayatını kaybedenler) İleri yaş ve kronik hastalığı da olan grup. Zaten önümüzdeki günlerde...

Koca: "(Hayatını kaybedenler) İleri yaş ve kronik hastalığı da olan grup. Zaten önümüzdeki günlerde bütün vakalarla ilgili yaş aralığı dahil olmak üzere paylaşacağız"

23.03.2020 19:48 | Son Güncelleme: 23.03.2020 19:48
Koca:
Koca: "(Hayatını kaybedenler) İleri yaş ve kronik hastalığı da olan grup. Zaten önümüzdeki günlerde bütün vakalarla ilgili yaş aralığı dahil olmak üzere paylaşacağız"

Kaynak: AA

Etiketler : Politika

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