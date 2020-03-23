Koca: "(Hayatını kaybedenler) İleri yaş ve kronik hastalığı da olan grup. Zaten önümüzdeki günlerde...
Koca: "(Hayatını kaybedenler) İleri yaş ve kronik hastalığı da olan grup. Zaten önümüzdeki günlerde bütün vakalarla ilgili yaş aralığı dahil olmak üzere paylaşacağız"
23.03.2020 19:48 | Son Güncelleme: 23.03.2020 19:48
Koca: "(Hayatını kaybedenler) İleri yaş ve kronik hastalığı da olan grup. Zaten önümüzdeki günlerde bütün vakalarla ilgili yaş aralığı dahil olmak üzere paylaşacağız"
Kaynak: AA
Etiketler : Politika