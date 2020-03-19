Koca: "(Koronavirüs) Kuluçka süresinin asgari iki, azami on dört gün ortalama beş, altı gün olduğu...
TBMM Genel Kurulu Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın kürsüde konuşması TBMM - Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, TBMM Genel Kurulu'nda yeni tip koronavirüs ile mücadele konusunda milletvekillerini bilgilendirdi.
19.03.2020 14:42 | Son Güncelleme: 19.03.2020 14:47
TBMM Genel KuruluSağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın kürsüde konuşması TBMM - Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, TBMM Genel Kurulu'nda yeni tip koronavirüs ile mücadele konusunda milletvekillerini bilgilendirdi. (1)
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Kaynak: AA
Haberin Videosu :Koca: "(Koronavirüs) Kuluçka süresinin asgari iki, azami on dört gün ortalama beş, altı gün olduğu...
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