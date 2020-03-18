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Koca: "(Koronavirüs) Pozitif sonuçların büyük kısmı iyileşmeyle sonuçlanıyor.

Koca: "(Koronavirüs) Pozitif sonuçların büyük kısmı iyileşmeyle sonuçlanıyor.

18.03.2020 00:08 | Son Güncelleme: 18.03.2020 00:08
Koca:

Koca: "( Koronavirüs ) Pozitif sonuçların büyük kısmı iyileşmeyle sonuçlanıyor. Bunun için gerekli destek tedavisini veriyoruz."

Kaynak: AA

Etiketler : Koronavirüs, Güncel

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