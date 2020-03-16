Koca: "(Koronavirüs) Şu ana kadar herhangi bir can kaybı söz konusu olmadı"
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıklaması ANKARA - Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, açıklamalarda bulundu.
16.03.2020 20:37 | Son Güncelleme: 16.03.2020 20:40
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıklaması ANKARA - Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, açıklamalarda bulundu. (4)
Bakan Koca: "(Koronavirüs) Şu ana kadar herhangi bir can kaybı olmadı. Bu, olmayacağı anlamına gelmez. Çünkü solunum sıkıntısı olan hastalarımız var."
Bakan Koca: "(Koronavirüs) Şu ana kadar herhangi bir can kaybı olmadı. Bu, olmayacağı anlamına gelmez. Çünkü solunum sıkıntısı olan hastalarımız var."
Kaynak: AA
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