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Koca: "(Kovid-19) Biz tedaviyi, belirti gösteren hemen herkese mümkün olan en erken aşamada...

Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısı Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıklamalarıBakan Koca: "(Kovid-19) Biz tedaviyi, belirti gösteren hemen herkese mümkün olan en erken aşamada uyguluyoruz.

29.04.2020 18:03 | Son Güncelleme: 29.04.2020 18:06
Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısı
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıklamaları
Bakan Koca: "(Kovid-19) Biz tedaviyi, belirti gösteren hemen herkese mümkün olan en erken aşamada uyguluyoruz."
Koca: "(Kovid-19) Yoğun bakımdaki hastalarda vefat oranımız yüzde 58'den 10'a, entübe hastalardaki vefat oranımız yüzde 74'ten yüzde 14'e geriledi."
ANKARA - Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, video konferans ile katıldığı Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısı sonrası düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu. (3) Koca: ’(Kovid-19) Biz tedaviyi, belirti gösteren hemen herkese mümkün olan en erken aşamada...

Kaynak: AA

Etiketler: Fahrettin Koca, Koronavirüs, Güncel, Haber

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