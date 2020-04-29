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Koca: "(Kovid-19) Enfekte olan sağlık çalışanı sayısı 7 bin 428, vakalarımız içindeki oranı yüzde...

Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısı Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıklamalarıANKARA - Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, video konferans ile katıldığı Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısı sonrası düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

29.04.2020 18:57 | Son Güncelleme: 29.04.2020 19:01
Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısı
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıklamaları
ANKARA - Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, video konferans ile katıldığı Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısı sonrası düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu. (7)
Sağlık Bakanı Koca: "(Kovid-19) Enfekte olan sağlık çalışanı sayısı 7 bin 428, vakalarımız içindeki oranı yüzde 6,5'e yakın."
Sağlık Bakanı Koca: "(Kovid-19) Önümüzdeki dönem, vakaların daha az görüldüğü illerimizde tamamen vaka seyrine göre tedbirleri gevşetebiliriz."
Koca: "(Kovid-19) Birtakım toplu çalışılan yerlerde test yapılmasını planlıyoruz." Koca: ’(Kovid-19) Enfekte olan sağlık çalışanı sayısı 7 bin 428, vakalarımız içindeki oranı yüzde...

Kaynak: AA

Etiketler: Fahrettin Koca, Koronavirüs, Güncel, Haber

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