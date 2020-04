Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, video konferans ile katıldığı Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısı sonrası düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu. (5)

" (İngiltere Sağlık Bakanı ile görüşme) Özellikle bu dönemde bir takım koruyucu ekipmanla ilgili talepleri olmuştu. Biz zaten dün o konuyla ilgili iznini vermiştik. O anlamda da Türkiye, İngiltere'ye ikinci kez yardım etme noktasında bir adım atmış olduk"

"(Kovid-19 aşı çalışmaları) Yarın için uygulanacağını ama bu aşının hemen genel anlamda her şey iyi giderse ne zaman kullanılabilirliğini sorduğumuzda her şey iyi giderse Eylül'den önce kullanımının şu an söz konusu olmadığını ifade ettiler"

Koca: "(Kovid-19 tedbirleri) Bu çerçevede olmaya devam edilirse yeni bir dalga beklemiyoruz. Yeni bir dalga, tedbirlere uymamızla doğru orantılı."