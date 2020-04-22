Koca: "(Kovid-19 tedbirleri) Büyüklerimizden ve gençlerimizden biraz daha sabır istiyoruz"
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, video konferans ile katıldığı Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısı sonrası düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.
22.04.2020 21:53 | Son Güncelleme: 22.04.2020 21:57
"(Sağlık çalışanı istihdamı) 37 bin kişiye yakın bir alım söz konusu oldu."
"Sadece Başakşehir Şehir Hastanemize 20 Mayıs'ta tamamen açıldığında sağlık personeli olarak 3 bin 750 kişi başlamış olacak, hekimler hariç. Hekimler toplamı ise 480 kişi olacak. ne zaman 20 Mayıs'ta"
Koca: "(Kovid-19 tedbirleri) Büyüklerimizden ve gençlerimizden biraz daha sabır istiyoruz. İnşallah yakın zamanda bahara hızla geçmiş oluruz."
Sağlık Bakanı Koca: "Hekim açığımız genel olarak var ama pandemiye özel bu anlamda ciddi bir sorunumuzun olmadığını görüyoruz"
Koca: "Şu an erken dönemde okulların açılması düşünülmüyor ama ne zaman açılabileceği önümüzdeki haftaların seyrine göre gündem olabilir."
Kaynak: AA
Etiketler: Fahrettin Koca, Koronavirüs, Başakşehir, Güncel , Haber