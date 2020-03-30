Koca: Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanemizi hizmete açıyoruz
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Koronavirüs hastalarımız için de kullanacağımız Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanemizin 600 yataklı ilk etabını bugün itibariyle hizmete açıyoruz" dedi.
30.03.2020 15:57 | Son Güncelleme: 30.03.2020 15:57
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Koronavirüs hastalarımız için de kullanacağımız Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanemizin 600 yataklı ilk etabını bugün itibariyle hizmete açıyoruz" dedi.
Kaynak: Dunya.com
Etiketler: Fahrettin Koca, Koronavirüs, Okmeydanı, Ekonomi