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Koca: "(Ölenlerin yaş aralığı) 91 yaşa kadar var, 60'ın altında iki hasta var yani 50-60 arası,...

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıklamaları ANKARA - Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, gazetecilere açıklamalarda bulundu.

23.03.2020 20:16 | Son Güncelleme: 23.03.2020 20:20
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıklamaları ANKARA - Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, gazetecilere açıklamalarda bulundu.(5) Koca: ’(Ölenlerin yaş aralığı) 91 yaşa kadar var, 60’ın altında iki hasta var yani 50-60 arası,...

Kaynak: AA

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Koca: "(Ölenlerin yaş aralığı) 91 yaşa kadar var, 60'ın altında iki hasta var yani 50-60 arası,...
Etiketler : Sağlık

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