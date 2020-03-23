Koca: "(Ölenlerin yaş aralığı) 91 yaşa kadar var, 60'ın altında iki hasta var yani 50-60 arası,...
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıklamaları ANKARA - Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, gazetecilere açıklamalarda bulundu.
23.03.2020 20:16 | Son Güncelleme: 23.03.2020 20:20
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıklamaları ANKARA - Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, gazetecilere açıklamalarda bulundu.(5)
Kaynak: AA
Haberin Videosu :Koca: "(Ölenlerin yaş aralığı) 91 yaşa kadar var, 60'ın altında iki hasta var yani 50-60 arası,...
Etiketler : Sağlık