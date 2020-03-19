Koca: Önlemlerimizi ilk andan itibaren pandemiye göre aldık
Koca: Koronavirüsle mücadele için çalışmalar 16 ilde yapılıyor
19.03.2020 14:43 | Son Güncelleme: 19.03.2020 14:43
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca TBMM'de milletvekillerini koronavirüs salgını hakkında bilgilendiriyor. Koca koronavirüsle mücadele çalışmalarını 16 ilde yürütüldüğünü belirtti.
Koca önlemlerin Dünya Sağlık Örgütü tarafından pandemi olarak ilan edilmeden buna göre alındığını vurguladı.
Koca önlemlerin Dünya Sağlık Örgütü tarafından pandemi olarak ilan edilmeden buna göre alındığını vurguladı.
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Kaynak: Euronews.com
Etiketler : Dünya