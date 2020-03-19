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Koca: Önlemlerimizi ilk andan itibaren pandemiye göre aldık

Koca: Koronavirüsle mücadele için çalışmalar 16 ilde yapılıyor

19.03.2020 14:43 | Son Güncelleme: 19.03.2020 14:43
Koca: Önlemlerimizi ilk andan itibaren pandemiye göre aldık
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca TBMM'de milletvekillerini koronavirüs salgını hakkında bilgilendiriyor. Koca koronavirüsle mücadele çalışmalarını 16 ilde yürütüldüğünü belirtti.

Koca önlemlerin Dünya Sağlık Örgütü tarafından pandemi olarak ilan edilmeden buna göre alındığını vurguladı.
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Kaynak: Euronews.com

Etiketler : Dünya

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