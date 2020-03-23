Haber, Son Dakika, Haberler
Menü
Haberler ›› Sağlık ››Koca: 'Perşembe günü ilave 300 bin hızlı tarama kiti gelmiş olacak ve 1 milyona kadar hızlı tarama... - Haberler

Koca: "Perşembe günü ilave 300 bin hızlı tarama kiti gelmiş olacak ve 1 milyona kadar hızlı tarama...

-Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıklamaları ANKARA - Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, gazetecilere açıklamalarda bulundu.

23.03.2020 20:01 | Son Güncelleme: 23.03.2020 20:03
-Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıklamaları ANKARA - Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, gazetecilere açıklamalarda bulundu.(2) Koca: ’Perşembe günü ilave 300 bin hızlı tarama kiti gelmiş olacak ve 1 milyona kadar hızlı tarama...

Kaynak: AA

Haberin Videosu :

Koca: "Perşembe günü ilave 300 bin hızlı tarama kiti gelmiş olacak ve 1 milyona kadar hızlı tarama...
Etiketler : Sağlık

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası
Yorumlar

Sağlık Manşet

Haberler

Son Dakika Sağlık Haberleri

Gazinin alışveriş listesi polisi market market gezdirdi - Haberler - Büyükşehir'den yaşlılara örnek hizmet - Haberler Korona virüsünden dolayı sağlıkçılara ücretsiz taksi hizmeti - Haberler Amasya'da genelgeye uymayan kahvehaneye ceza kesildi - Haberler Koca: "(Koronavirüs) Van özelinde şu an artan bir vakamız yok. Vaka var ama sayısı 10'un üzerinde... - Haberler Son Dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan sokağa çıkma yasağı sorusuna yanıt verdi Son Dakika: Kendini karantinaya alan Angela Merkel'in koronavirüs testi negatif çıktı - Haberler Yenikapı'da denize düşen balıkçı hayatını kaybetti - Haberler New York Times, koronavirüsün nasıl yayıldığını analiz eden makale yayınladı - Haberler Sokağa çıkma yasağına uymayan 75 yaşındaki kişi, trafik kazasında hayatını kaybetti - Haberler Trump'ın koronavirüse karşı önerdiği ilacı kullanan 3 kişi hastanelik oldu - Haberler Oyuncu Hazar Ergüçlü'nün Instagram'dan paylaştığı iç çamaşırsız pozlarına beğeni yağdı
Loading