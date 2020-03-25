Koca: "(Personel alımı) Tercih Kılavuzu ÖSYM'nin internet sitesinde yayınlandıktan sonra adaylar...
Koca: "(Personel alımı) Tercih Kılavuzu ÖSYM'nin internet sitesinde yayınlandıktan sonra adaylar tercihlerini 26 Mart-1 Nisan arasında yapabilecek"
25.03.2020 15:02 | Son Güncelleme: 25.03.2020 15:02
Koca: "(Personel alımı) Tercih Kılavuzu ÖSYM'nin internet sitesinde yayınlandıktan sonra adaylar tercihlerini 26 Mart-1 Nisan arasında yapabilecek"
Kaynak: AA
Etiketler: Tercih Kılavuzu, 1 Nisan, Güncel