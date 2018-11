Koca Piri Reis" Araştırma Gemisinin 40. Yılı

22 Kasım 2018 Perşembe 18:10



TBMM Başkanı Binali Yıldırım , "Denizdeki uygunsuzluklar ilgili kurumlara raporlanıyor ve gereği yapılıyor. Bununla da yetinmiyoruz, her türlü deniz aracı izleniyor." dedi. Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) Sabancı Kültür Merkezinde, üniversitenin araştırma gemilerinden "Koca Piri Reis " gemisinin 40. hizmet yılı dolayısıyla düzenlenen törende konuşan Yıldırım, denizleri temiz tutmanın önemine işaret etti.Yıldırım, denizlerdeki çalışmaları yürütürken canlı varlığını korumaya, ekonomik denge ile deniz canlılığının arasında uyumu sağlamaya mecbur olunduğunu vurguladı."Uluslararası Deniz Hukuku Sözleşmesi" diye bir metnin bulunduğuna dikkati çeken Yıldırım, şöyle konuştu:"Bu metin hala yürürlüğe girmemiş nadir metinlerden biridir. Sebebi deniz kaynaklarının nasıl müşterek değerlendirileceğine dair bir anlaşmanın Birleşmiş Milletler üye ülkeleri çapında henüz sağlanamamış olması. Çeşitli anlaşmazlık formları var. Mesela Yunanistan 'la bizim aramızda adalar ve onların kıta sahanlığı. Küçük, küçük adaların bulunduğu ve her birinin etrafında münhasır ekonomik mesele yüzünden, aynı şekilde Çin Denizi'nde var. Bir de okyanuslarda yaşanan sorunlar var. Okyanuslardaki deniz dibi kaynakları kime aittir? Herkese aittir. Bunu herkes kabul ediyor ama bunu ortaya çıkaracak teknoloji kimde var. Dolayısıyla bütün bu nedenlerden dolayı bu anlaşma bir türlü imzalanamıyor, yürürlüğe giremiyor."Yıldırım, denizlerin aynı zamanda insanlığın besin kaynağı olduğunu belirterek, "Şöyle desek yanlış olmaz; eğer denizlerimiz olmasa insanların yarısı soğuktan yarısı da açlıktan ölür, o kadar mühim konudur. Kıyı şehirlerimizde yaşayan binlerce ailenin geçim kaynağı denizlerimizdir. Aziz milletimizin bekası sadece kara sınırlarımızın güvenliğini sağlamakla yeterli değildir. Unutmayalım ki kara hudutlarımızın uzunluğu deniz hudutlarımızın anca 3'te biri kadar." diye konuştu.Denizlerin temizliği konusunda herkesin çok daha bilinçli hale geldiğini belirten Yıldırım, bugün Bayraklı ilçesinde İzmir Gemi Trafik Hizmetleri ve Trafik Gözetleme İstasyonlarının açılışını gerçekleştirdiklerini hatırlattı. Bu istasyonlar sayesinde denizde hareket eden her türlü aracın izlendiğini belirten Yıldırım, "Denizdeki uygunsuzluklar ilgili kurumlara raporlanıyor ve gereği yapılıyor. Bununla da yetinmiyoruz, her türlü deniz aracı izleniyor. Türkiye denizcilikte son 16 yılda çok büyük mesafe katetti." değerlendirmesinde bulundu."Tarihteki şerefli yerini alır"Yıldırım, Koca Piri Reis gemisinin yanına 14 tane daha araştırma gemisinin eklendiğini belirterek şöyle konuştu:"Koca Piri Reis'in emekliliğe ayrılma vakti geldiyse onun da izzetle, ikramla gereği yapılır ve tarihteki şerefli yerini alır. Bu konuda üniversitemizin yapacağı her türlü teşebbüsü desteklediğimizi ifade etmek isterim. Geçen sefer burada meslek hastalarıyla ilgili bir toplantı yaptık. Bir meslek ihtisas bölümü, daha sonra hastanesi yapılsın diye önerimiz oldu. Hemen harekete geçmiş, bölümü açmış, şimdi ikinci adım hastane yapımı. İnşallah bu konuda faaliyetlere başlayıp sonlandırırız. Bilahare projelerini çizerim. Her şeyi devletten beklemeyelim. Devlet de yapar ama sıraya koyar. Sıra ne zaman gelir bilinmez." dedi.Konuşmanın ardından Binali Yıldırım'a hediye takdim edildi. Binali Yıldırım da Koca Piri Reis gemisini Türkiye'ye getiren kaptanı Fatih Türküstün'e hediye verdi.Hediye takdiminin ardından pasta kesildi.(Bitti)