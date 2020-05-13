Koca: "(Ramazan Bayramı'nda sokağa çıkma kısıtlaması) Salgının gelecek haftaki seyri görülerek ona...
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısının ardından basın toplantısı düzenledi.
13.05.2020 19:41 | Son Güncelleme: 13.05.2020 19:44
Koca: "(Ramazan Bayramı'nda sokağa çıkma kısıtlaması) Şu an gündemimize gelmedi, salgının gelecek haftaki seyri görülerek ona göre gündeme alırız."
"(Yapımı devam eden Sahra hastaneleri) Hem deprem için hem afetler için rahatlıkla uçak, ambulans, helikopter ambulans dahil olmak üzere hastanın naklinin kolay yapılabileceği alan olarak da düşünülmüş oldu. Bu Türkiye için bir zenginlik."
Ramazan Bayramı nedir? Ramazan Bayramı ile ilgili hadis ve ayetler neler? Ramazan Bayramı'nda alınacak hediyeler ve bayrama özel beslenme tavsiyeleri nelerdir?
Kaynak: AA
Etiketler: Ramazan Bayramı, Fahrettin Koca, Koronavirüs, Güncel, Haber