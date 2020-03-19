Haber, Son Dakika, Haberler
Menü
Haberler ›› Güncel ››Koca: 'Sağlık personelimizin hem iş yükü hem de maruz kaldığı risk artmış durumda' - TBMM - Güncel

Koca: "Sağlık personelimizin hem iş yükü hem de maruz kaldığı risk artmış durumda" - TBMM

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın kürsüde konuşması TBMM Genel Kurulu Salonu Konuşmanın sona ermesi TBMM - Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, TBMM Genel Kurulu'nda yeni tip koronavirüs ile mücadele konusunda milletvekillerini bilgilendirdi.

19.03.2020 15:43 | Son Güncelleme: 19.03.2020 15:49
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın kürsüde konuşması
TBMM Genel Kurulu Salonu
Konuşmanın sona ermesi TBMM - Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, TBMM Genel Kurulu'nda yeni tip koronavirüs ile mücadele konusunda milletvekillerini bilgilendirdi. (4)
Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular
Koca: ’Sağlık personelimizin hem iş yükü hem de maruz kaldığı risk artmış durumda’ - TBMM

Kaynak: AA

Haberin Videosu :

Koca: "Sağlık personelimizin hem iş yükü hem de maruz kaldığı risk artmış durumda" - TBMM
Etiketler : Güncel

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Manşet 

Haberler

Son Dakika: Türkiye’de koronavirüsten ölenlerin sayısı 3’e yükseldi Güncel
Son Dakika: Türkiye'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 3'e yükseldi
Son Dakika: Abdurrahim Albayrak’ın yaptırdığı koronavirüs testinin sonucu negatif çıktı Güncel
Son Dakika: Abdurrahim Albayrak'ın yaptırdığı koronavirüs testinin sonucu negatif çıktı
Son Dakika: Benzin ve motorine bir indirim daha geldi Güncel
Son Dakika: Benzin ve motorine bir indirim daha geldi
Salgın nedeniyle evde olan Eda Taşpınar, Instagram’dan siyah mayolu pozunu paylaştı Güncel
Salgın nedeniyle evde olan Eda Taşpınar, Instagram'dan siyah mayolu pozunu paylaştı
Akiş GYO, bünyesindeki AVM’leri kapatma kararı aldı Güncel
Akiş GYO, bünyesindeki AVM'leri kapatma kararı aldı
Koronavirüsten şüphelenen örnek vatandaşın sergilediği hareket, kameralara yansıdı Güncel
Koronavirüsten şüphelenen örnek vatandaşın sergilediği hareket, kameralara yansıdı
Türkiye genelinde koronavirüs vaka sayısı 191’e yükseldi Güncel
Türkiye genelinde koronavirüs vaka sayısı 191'e yükseldi
Loading