Koca: "Sağlık personelimizin hem iş yükü hem de maruz kaldığı risk artmış durumda" - TBMM
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın kürsüde konuşması TBMM Genel Kurulu Salonu Konuşmanın sona ermesi TBMM - Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, TBMM Genel Kurulu'nda yeni tip koronavirüs ile mücadele konusunda milletvekillerini bilgilendirdi.
19.03.2020 15:43 | Son Güncelleme: 19.03.2020 15:49
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın kürsüde konuşmasıTBMM Genel Kurulu SalonuKonuşmanın sona ermesi TBMM - Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, TBMM Genel Kurulu'nda yeni tip koronavirüs ile mücadele konusunda milletvekillerini bilgilendirdi. (4)
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular
Kaynak: AA
Haberin Videosu :Koca: "Sağlık personelimizin hem iş yükü hem de maruz kaldığı risk artmış durumda" - TBMM
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