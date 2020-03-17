Koca: Salgınlarda olaylar panikle kontrolden çıkar. Tedbir ve panik birbirinin zıttıdır.
Koca: Salgınlarda olaylar panikle kontrolden çıkar. Tedbir ve panik birbirinin zıttıdır.
17.03.2020 01:14 | Son Güncelleme: 17.03.2020 01:14
Koca: Salgınlarda olaylar panikle kontrolden çıkar. Tedbir ve panik birbirinin zıttıdır. Tedbirleri sıkı tutalım virüsle temas ihtimalini sıfırlayalım
Kaynak: AA
Etiketler : Güncel
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