Koca Şiddetinden Kaçtı: 3 Çocuğuyla Hatay'dan İstanbul'a Geldi

01 Aralık 2018 Cumartesi 17:03



01 Aralık 2018 Cumartesi 17:03

HATAY'da, eşinden şiddet gördüğü öne süren 3 çocuk annesi Ş.Y., ikinci şoku eşinin bir başkasıyla evlenmesiyle yaşadı. Eşinin şiddeti ve bir başkasıyla dini nikahla evlenmesinden sonra üç çocuğuyla İstanbul'a gelen Ş.K., çocuklarıyla yaşam mücadelesi veriyor.Yaklaşık 1 yıl önce üç çocuğuyla İstanbul'a taşınan Ş.Y., rutubetli evde çocuklarıyla birlikte kalıyor. 39 yaşındakiŞ.Y., kocası H.Y.'nin kendilerini terk ederek bir başka kadınla dini nikahla evlendiğini söyledi. 17 yaşında H.Y., ile görücü usulüyle evlenen Ş.Y., evlendikten sonra eşi ile geçimsizlik yaşamaya başladı. Eşinden zaman zaman şiddet gören Ş.Y., ikinci şoku ise geçtiğimiz yıl yaşadı.EŞİM BENİ TERK ETTİEşinin bir başkasıyla evlendiğini söyleyen Ş.Y., kocası H.Y.'nin ilgisizliği, şiddeti ve ikinci evliliğinden dolayı İstanbul'a yerleştiğini söyledi. Ş.Y., "Kocamın hakaretleri ve çocuklarımızın okulu bırakıp çalışmalarını istemesinden, beni terk edip başka bir evlilik yapmasından dolayı Hatay'dan İstanbul'a göç ettim" dedi.BABAMI HİÇBİR ZAMAN AFFETMEYECEĞİMŞ.Y.,'nin 17 yaşındaki lise öğrencisi kızı Z.Y., "Hatay'da oturuyorduk. Babamız bize hiçbir şekilde bakmıyordu. Eve bile gelmiyordu. Bazen eve geliyordu, annemle ve bizimle kavga ediyordu. Bize okuldan ayrılmamızı ve çalışmamızı söylüyordu. Sürekli olarak bizi tehdit ediyordu. Bizde dayanamayıp Sultangazi'ye göç ettik" dedi.Babasını özlemediğini de söyleyen Z.Y., "Özleseydik zaten burada olmazdık. Babam gelirse hiçbir şekilde kendisini affetmem" diye konuştu.SOĞUKTA DERS ÇALIŞIYORUMŞu an yaşadıkları evin soğuk olduğunu ve ısınma problemini elektrikli soba ile çözmeye çalıştıklarını ifade eden Z.Y., "Şu anda soğukta ders çalışıyorum. Okuduğum okul ile evimiz arasında 4 kilometre var. Bazen minibüs param olmadığı için yürüyerek gitmek zorunda kalıyorum. Duyarlı insanlarımızın bize yardım eli uzatmasını bekliyorum" dedi.Sultangazi ilçesi Sultançiftliği Mahallesi'nde rutubetli bir evde üç çocuğuyla yaşam mücadelesi veren Ş.Y., küçük yaşlarda geçirdiği bir kaza sonucu ayağından sakatlandı. Bundan dolayı da çalışamıyor. Ailenin durumundan haberdar olan Sultangazi Kaymakamlığı ve Sultangazi Belediyesi harekete geçti. Sultangazi Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı aileye her ay 700 TL para yardımında bulunurken, belediyesi de aileye gıda ve giyim yardımında bulunuyor.- İstanbul