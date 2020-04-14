Koca: "Son 24 saatte vaka sayısı 4 bin 62, vefat sayısı 107 oldu, toplam vefat sayısı 1403'e ulaştı"
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısının ardından basın toplantısı düzenledi.
14.04.2020 20:47 | Son Güncelleme: 14.04.2020 20:51
Bakan Koca: "Son 24 saatte vaka sayısı 4 bin 62, vefat sayısı 107 oldu, toplam vefat sayısı 1403'e ulaştı."
Bakan Koca: "Bugün itibarıyla toplam test sayısı 443 bin 626'ya, toplam vaka sayısı 65 bin 111'e ulaştı. Toplam 4 bin 799 hasta taburcu edildi."
Kaynak: AA
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