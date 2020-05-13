Koca: "Sosyal hayatımızı kontrol altına alırsak güzel günler göreceğiz"

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısının ardından basın toplantısı düzenledi.

13.05.2020 19:03 | Son Güncelleme: 13.05.2020 19:05
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısının ardından basın toplantısı düzenledi. (4)
Bakan Koca: "Kontrollü Sosyal Hayatın başarıyla uygulanması, sosyal alanın, salgın şartlarına göre yeniden düzenlenmesiyle mümkün olacaktır."
Sağlık Bakanı Koca: "Hayat Eve Sığar uygulamasının kullanıcı sayısı bugün itibariyle 10 milyonu bulmuştur"
Koca: "Kontrollü Sosyal Hayat döneminde yerel yönetimlerden özel sektöre tüm taraflara sorumluluk düşmektedir. Bu döneme tam olarak girebilmiş değiliz"
Koca: "Geride bıraktığımız 8 hafta, eğer bugünlerde dikkatsiz davranırsak, gelecek için fazla anlam ifade etmeyebilir."
Sağlık Bakanı Koca: "(Kovid-19) Salgını kontrol altına aldık. Sosyal hayatımızı kontrol altına alırsak güzel günler göreceğiz." Koca: ’Sosyal hayatımızı kontrol altına alırsak güzel günler göreceğiz’

Kaynak: AA

Etiketler: Hayat Eve Sığar, Fahrettin Koca, Koronavirüs, Güncel, Haber

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