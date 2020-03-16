Koca: Sosyal medya ve WhatsApp'tan 'gizli belge' adıyla yayılan görsel gerçek dışı
Sağlık Bakanı Koca, koronavirüsle ilgili sosyal medya ve WhatsApp'tan "gizli belge" adıyla yayılan görselin gerçek dışı olduğunu bildirdi.
16.03.2020 13:46 | Son Güncelleme: 16.03.2020 13:46
Sağlık Bakanı Koca, koronavirüsle ilgili sosyal medya ve WhatsApp'tan "gizli belge" adıyla yayılan görselin gerçek dışı olduğunu bildirdi.
Kaynak: Dunya.com
Etiketler : fahrettin koca, Ekonomi
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