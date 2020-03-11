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Koca: "Stokta ilaçlarımız var. Üç hafta önce birtakım ilaçları sipariş ettiğimizde 'vaka mı var'...

Koca: "Stokta ilaçlarımız var. Üç hafta önce birtakım ilaçları sipariş ettiğimizde 'vaka mı var' denmişti, o hazırlık dönemiydi.

11.03.2020 17:48 | Son Güncelleme: 11.03.2020 18:42
Koca:

Koca: "Stokta ilaçlarımız var. Üç hafta önce birtakım ilaçları sipariş ettiğimizde 'vaka mı var' denmişti, o hazırlık dönemiydi. Bu anlamda sorun yok"

Kaynak: AA

Etiketler : Güncel

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