Koca: "Stokta ilaçlarımız var. Üç hafta önce birtakım ilaçları sipariş ettiğimizde 'vaka mı var'...
Koca: "Stokta ilaçlarımız var. Üç hafta önce birtakım ilaçları sipariş ettiğimizde 'vaka mı var' denmişti, o hazırlık dönemiydi.
11.03.2020 17:48 | Son Güncelleme: 11.03.2020 18:42
Koca: "Stokta ilaçlarımız var. Üç hafta önce birtakım ilaçları sipariş ettiğimizde 'vaka mı var' denmişti, o hazırlık dönemiydi. Bu anlamda sorun yok"
Kaynak: AA
Etiketler : Güncel
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