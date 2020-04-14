Koca: "Türkiye'de 4. haftada vaka artış hızı düşüşe geçti"
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısının ardından basın toplantısı düzenledi.
14.04.2020 20:32 | Son Güncelleme: 14.04.2020 20:36
Sağlık Bakanı Koca: " Türkiye 'de 4. haftada vaka artış hızı düşüşe geçti."
Sağlık Bakanı Koca: "Genel tarama doğru yöntem değil, güvenilir sonuç elde etme açısından akılcı da değil. Biz, nokta atışı yaparak ilerliyoruz."
Koca: "Hastalığın bulaşma ihtimali yüksek kişileri bulmaya odaklanıyoruz. Yaygın temas taraması, sıkı takip; salgının önünü kesmenin yolu bu."
Kaynak: AA
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