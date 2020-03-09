Koca: "Türkiye'de şu ana kadar tespit edilen koronavirüs vakası yoktur"
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıklamaları ANKARA - Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, gazetecilere açıklamalarda bulundu.
09.03.2020 16:59 | Son Güncelleme: 09.03.2020 17:04
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıklamaları ANKARA - Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, gazetecilere açıklamalarda bulundu.(2)
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular
Kaynak: AA
Haberin Videosu :Koca: "Türkiye'de şu ana kadar tespit edilen koronavirüs vakası yoktur"
Etiketler : Sağlık
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