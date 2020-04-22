Koca: "Türkiye'nin sağlık sistemiyle hepimiz gurur duyalım"
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, video konferans ile katıldığı Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısı sonrası düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.
22.04.2020 21:39 | Son Güncelleme: 22.04.2020 21:43
Koca: "( İstanbul'daki Kovid-19'dan vefat sayıları ile ilgili iddialar) Ölüm belgesini düzenleyen o kurumda çalışan hekim. Bakanlık buradan o tanıyı koymuyor. Belgeyi düzenleyen, hepimizin güveneceği hekimlerimiz."
Koca: " Türkiye'nin sağlık sistemiyle hepimiz gurur duyalım. Sağlık çalışanlarımızın özellikle hekimlerimizin bu dönemde destan yazdığından emin olunuz"
Kaynak: AA
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