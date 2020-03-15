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Koca: Umreden dün geceden itibaren dönen tüm yolcular, Ankara ve Konya'daki öğrenci yurtlarında...

Koca: Umreden dün geceden itibaren dönen tüm yolcular, Ankara ve Konya'daki öğrenci yurtlarında karantina mantığıyla ayrı odalara yerleştirilmektedir.

15.03.2020 12:24 | Son Güncelleme: 15.03.2020 12:24
Koca: Umreden dün geceden itibaren dönen tüm yolcular, Ankara ve Konya'daki öğrenci yurtlarında...
Koca: Umreden dün geceden itibaren dönen tüm yolcular, Ankara ve Konya 'daki öğrenci yurtlarında karantina mantığıyla ayrı odalara yerleştirilmektedir

Kaynak: AA

Etiketler : Ankara, Konya, Güncel

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