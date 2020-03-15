Koca: Umreden dün geceden itibaren dönen tüm yolcular, Ankara ve Konya'daki öğrenci yurtlarında...
Koca: Umreden dün geceden itibaren dönen tüm yolcular, Ankara ve Konya'daki öğrenci yurtlarında karantina mantığıyla ayrı odalara yerleştirilmektedir.
15.03.2020 12:24 | Son Güncelleme: 15.03.2020 12:24
Koca: Umreden dün geceden itibaren dönen tüm yolcular, Ankara ve Konya 'daki öğrenci yurtlarında karantina mantığıyla ayrı odalara yerleştirilmektedir
Kaynak: AA
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