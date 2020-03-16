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Koca, yarın 08.00 itibarıyla İngiltere, İsviçre, Suudi Arabistan, Mısır, İrlanda ve Birleşik Arap...

Koca, yarın 08.00 itibarıyla İngiltere, İsviçre, Suudi Arabistan, Mısır, İrlanda ve Birleşik Arap Emirlikleri'ne uçuşların yasaklanacağını bildirdi.

16.03.2020 20:16 | Son Güncelleme: 16.03.2020 20:16
Koca, yarın 08.00 itibarıyla İngiltere, İsviçre, Suudi Arabistan, Mısır, İrlanda ve Birleşik Arap...
Koca, yarın 08.00 itibarıyla İngiltere , İsviçre , Suudi Arabistan, Mısır, İrlanda ve Birleşik Arap Emirlikleri'ne uçuşların yasaklanacağını bildirdi.

Kaynak: AA

Etiketler : Suudi Arabistan, İngiltere, İsviçre, Sağlık

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