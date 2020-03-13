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Koca: "Yurt dışından gelenlerin 14 gün idari izinli sayılmaları gerektiğiyle ilgili...

Koca: "Yurt dışından gelenlerin 14 gün idari izinli sayılmaları gerektiğiyle ilgili Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığından karar çıktı"

13.03.2020 18:26 | Son Güncelleme: 13.03.2020 18:26
Koca:
Koca: "Yurt dışından gelenlerin 14 gün idari izinli sayılmaları gerektiğiyle ilgili Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığından karar çıktı"

Kaynak: AA

Etiketler : Güncel

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