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Kocaali Belediye Başkanı Acar, vatandaşın isteğini geri çevirmedi

Kocaali Belediye Başkanı Ahmet Acar, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri dolayısıyla Sakarya'ya gelemeyen ve İstanbul'da yaşayan bir vatandaşı anne ve babasıyla görüntülü görüştürdü.

15.04.2020 20:46 | Son Güncelleme: 15.04.2020 21:18
Kocaali Belediye Başkanı Acar, vatandaşın isteğini geri çevirmedi
Kocaali Belediye Başkanı Ahmet Acar, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri dolayısıyla Sakarya 'ya gelemeyen ve İstanbul 'da yaşayan bir vatandaşı anne ve babasıyla görüntülü görüştürdü.
İstanbul'da yaşayan ve koronavirüs tedbirleri kapsamında getirilen Sakarya'ya gelemeyen Fatih Kırtorun, Kocaali Belediyesinin sosyal medya hesabına yazarak "Kocaali Yalı Mahallesi'nde yaşlı annem ve babam var. Malum tedbirlerden dolayı kendilerini ziyaret edemiyoruz. Bizim yerimize hatırlarını sorarmısınız?" şeklinde talepte bulundu.
Vatandaşın bu isteğini yerine getiren Belediye Başkanı Ahmet Acar, Kırtorun'un Yalı Mahallesi'nde yaşayan anne ve babasını ziyaret etti.
Başkan Acar, Fatih Kırtorun'u anne ve babasıyla görüntülü konuşturdu.
Ziyarette, mahalle muhtarı Murat Özdemir de yer aldı.

Kaynak: AA

Etiketler: İstanbul, Sakarya, Kocaali, Güncel
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