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Kocaali'de karla mücadele

Sakarya'nın Kocaali ilçesinde ilçesinde kar yağışının ardından başlatılan yol açma çalışmaları sürüyor.

08.02.2020 19:18 | Son Güncelleme: 08.02.2020 19:25Kocaali'de karla mücadele
'nın ilçesinde ilçesinde kar yağışının ardından başlatılan yol açma çalışmaları sürüyor.
saatlerinde kent genelinde etkisini gösteren yağışın ardından belediye ekipleri, kapanan mahalle yolları açmak için çalışma başlattı.
Kocaali Belediye Başkanı Ahmet Acar, yaptığı açıklamada, ilçede herhangi bir olumsuzluğun yaşanmadığını belirtti.
Ekiplerin teyakkuz halinde olduğunu aktaran Acar, "Çalışmalar kapsamında Kirazlı, Akpınar, Kestanepınar, Çakmaklı ve Aktaş mahallerinde ulaşım sağlanarak yollar açıldı. Diğer kırsal mahallerin yol açım işlemleri devam ediyor." bilgisini paylaştı.
Acar, ilçenin yüksek kesimleri olan Süngüt, Küplük ve Kızılüzüm mahallelerinde yol açma faaliyetlerinin Büyükşehir Belediyesi ekipleriyle birlikte devam ettiğini sözlerine ekledi.

Ahmet Acar, Sakarya, Kocaali, Sabah, Güncel

Kaynak: AA

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