Kocaali'de ortak kullanım alanları dezenfekte ediliyor
Sakarya'nın Kocaali ilçesinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında ortak alanlarda dezenfekte çalışması yapılıyor.
16.03.2020 15:58 | Son Güncelleme: 16.03.2020 16:04
Sakarya 'nın Kocaali ilçesinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında ortak alanlarda dezenfekte çalışması yapılıyor.
Kocaali Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü ekiplerince 16 ibadethane, 6 kamu hizmet binası, toplu alan, cadde ve sokaklarda dezenfekte çalışması gerçekleştirildi.
Belediye Başkanı Ahmet Acar, yaptığı açıklamada, daha sağlıklı bir toplum için gösterdikleri titizliği ve gayreti daha da artırdıklarını söyledi.
Koronavirüse karşı tedbir amaçlı ilaçlama çalışması yapıldığını belirten Acar, "Kocaali Belediyesi tarafından yapılacak ilaçlama çalışmaları kapsamında kamu kurumu, cami, otobüs durakları, dolmuşlar, terminal ile otobüsler ve umumi yerler başta olmak üzere ilaçlama çalışmalarımız sürdürülüyor. Virüslere karşı genel önlemleri almayı ihmal etmemeyi hatırlatmak istiyorum." diye konuştu.
Kocaali Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü ekiplerince 16 ibadethane, 6 kamu hizmet binası, toplu alan, cadde ve sokaklarda dezenfekte çalışması gerçekleştirildi.
Belediye Başkanı Ahmet Acar, yaptığı açıklamada, daha sağlıklı bir toplum için gösterdikleri titizliği ve gayreti daha da artırdıklarını söyledi.
Koronavirüse karşı tedbir amaçlı ilaçlama çalışması yapıldığını belirten Acar, "Kocaali Belediyesi tarafından yapılacak ilaçlama çalışmaları kapsamında kamu kurumu, cami, otobüs durakları, dolmuşlar, terminal ile otobüsler ve umumi yerler başta olmak üzere ilaçlama çalışmalarımız sürdürülüyor. Virüslere karşı genel önlemleri almayı ihmal etmemeyi hatırlatmak istiyorum." diye konuştu.
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Kaynak: AA
Etiketler : Koronavirüs, Sakarya, Kocaali, Güncel
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