Kocaali Mahallesinde Şahin'e Tam Destek

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AK Parti Kdz. Ereğli Belediye Başkanı Adayı Erol Şahin, Kocaali Mahallesi sakinleri ile buluştu. Şahin mahalle sakinlerine yaptığı konuşmada şu ifadelere yer verdi, "31 Mart Ereğli'nin tarihini değiştirecek olan büyük bir gün. Oylarımızı heba etmeden, Ereğli'yi düşünerek kullanalım. Bizim kefilimiz dünya lideri olan Cumhurbaşkanımızdır."AK Parti Kdz. Ereğli Belediye Başkanı Adayı Erol Şahin, Belediye Meclis Üyesi adayları ve partililer ile birlikte seçim çalışmaları kapsamında Kocaali Mahallesi sakinleri ile bir araya geldi. Kocaali Mahallesinde de havai fişekler ışığında davul zurna ile karşılanan Şahin, mahalle halkına hitaben yaptığı konuşmasında, 31 Mart 2019 tarihinin Ereğli için tarihi bir gün olduğunu belirterek, vatandaşın oylarını bölüp parçalamadan Ereğli'nin geleceği için dünya lideri Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın desteğini almış olan kendisine vermelerini istedi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Kdz. Ereğli'de söylediği, "Erol Şahin benim Ereğli'deki temsilcimdir. Elim, kolum ayağımdır" sözünü hatırlatan Şahin, "Cumhurbaşkanımız Sayın Erdoğan Cumhurbaşkanı olduğu 4.5 yıllık süre ile Ereğli Belediyesinin arkasında olacağını bizzat kendi ağzıyla Ereğli halkına söyledi ve söz verdi. Biz Kdz. Ereğli olarak bu tarihi fırsatı değerlendirmeliyiz. Oylarımızı bölüp parçalamadan, kazanamayacak olanlara vermeden, ayrıca 20 yılda hayatının en genç ve enerjik dönemlerinde bile ilçeye bir şey kazandırmayanlara ve bundan sonra da kazandırma şansı olmayanlara da pirim yaptırmayalım. 31 Mart Pazar günü kullanacağımız her oyda çocuklarımızın, torunlarımızın hakkı var. Bunu düşünerek sandığa oyumuzu atalım" dedi. Kocaali Mahallesi sakinlerine projelerini anlatan Erol Şahin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Ereğli halkına verdiği sözleri ve müjdeleri de tekrarladı. - ZONGULDAK