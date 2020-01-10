Haberler » kultur-sanat » Kocaali'nin tarihi kimliği gün yüzüne çıkartılıyor - Haberler

Kocaali'nin tarihi kimliği gün yüzüne çıkartılıyor

Kocaali Belediyesince yürütülen proje kapsamında ilçenin tarihi ve kültürel kimliği gün yüzüne çıkarılacak.

10.01.2020 14:00 | Son Güncelleme: 10.01.2020 14:00Kocaali'nin tarihi kimliği gün yüzüne çıkartılıyor
Belediyesince yürütülen proje kapsamında ilçenin tarihi ve kültürel kimliği gün yüzüne çıkarılacak.
Kocaali Belediyesinden yapılan açıklamada, Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğünce taranan fotoğraf ve arşiv belgelerinin kitap haline getirileceği ve e-kitap olarak yayınlanacağı belirtildi.
Açıklamada görüşlerine yer verilen Kocaali Belediye Başkanı Ahmet Acar, 'da örnek bir çalışmaya imza atmanın çabası içerisinde olduklarını ifade etti.
Tarihi ve kültürel mirasa sahip çıkmak zorunda olduklarını aktaran Acar, "Bunun için resim, video, belge gibi materyalleri bir araya getiriyoruz. Bir araya getirdiğimiz materyallerle Kocaali'mizin tarihi kimliğini oluşturacağız. Yapılan bu çalışmayı, kitap ve e-kitap olarak kurumuzun web sitesinde vatandaşlarımızın hizmetine sunacağız. Bizim amacımız Kocaali'de herkesin yüzünü tebessüm ettirecek bir projeye imza atmakla beraber 'Gelecek nesiller için Kocaali'nin tarihi nedir?' sorusunu yanıtlamaktır." değerlendirmesinde bulundu.
Başkan Acar, tarihi ve kültürel kimlik araştırmalarının yanı sıra ilçede yaşayan büyüklerin konuk edileceği "Kavlağan Altı Hikayeleri" programlarının çekilmeye başladığını belirterek, ilk bölümün yakında belediyenin sosyal medya hesaplarından ve resmi web sitesinden yayınlanacağını sözlerine ekledi.

Ahmet Acar, Sakarya, Kocaali, Kültür Sanat

Kaynak: AA

kultur-sanat

Son Dakika Haberleri

15:50  Maymun, elektrik akımına kapılan kardeşini kurtardı! O anlar kamerada - Haberler
15:42  Rus ordusu ABD füzelerinin konuşlandırılmasını takip etmekle görevlendirildi - Haberler
15:42  Patlayıcı imhasında evleri zarar gören mahalleli polis araçlarını yaktı - Haberler
15:40  Irak ABD'den Amerikan askerlerinin çekilmesi için Bağdat'a heyet göndermesini istedi - Haberler
15:36  Genç avukatın öldüğü kazanın görüntüleri ortaya çıktı - Haberler
15:33  Canlı yayında Gökçek'i kızdıran sözler: Hande Hanım susturuyor musunuz? - Haberler
15:29  Kaçak avcılara 40 bin lira ceza kesildi - Haberler
15:09  Son dakika: Irak Başbakanlığı, Beyaz Saray'dan ABD askerlerinin çekilmesini istedi - Haberler
15:05  Elma yüklü TIR devrildi, sürücü yara almadan kurtuldu - Haberler
14:48  İran'daki uçak kazasında, olay yerinde çekilen fotoğraf akılları karıştırdı - Haberler
10.01.2020 15:52:03