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Kocaali sahilinde yunus balıklarına ateş edildi

Sakarya'nın Kocaali ilçesinde kıyıya vuran yunus balıklarına kurşun ateş edildiği öğrenildi.

24.02.2020 14:27 | Son Güncelleme: 24.02.2020 14:27Kocaali sahilinde yunus balıklarına ateş edildi
'nın ilçesinde kıyıya vuran yunus balıklarına kurşun ateş edildiği öğrenildi.

Olay, Sakarya'nın Kocaali ilçesi sahilinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Kocaali sahilinde yürüyüş yapan bir vatandaş yunus balığının karaya vurduğunu gördü. Yunusun yanına giden kişi balığın vücuduna çok sayıda kurşun isabet ettiğini gördü. Cep telefonu kamerasıyla karaya vuran yunusu kaydeden vatandaş, iki yunus balığının da aynı şekilde öldürüldüğünü videoda belirterek, duruma tepki gösterdi. - SAKARYA

Sakarya, Kocaali, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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