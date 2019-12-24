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Kocaali'ye 396 sosyal konut yapılacak

Sakarya'nın Kocaali ilçesinde 100 Bin Sosyal Konut Projesi kapsamında 396 konut yapılacak.

24.12.2019 16:30 | Son Güncelleme: 24.12.2019 16:36 Kocaali'ye 396 sosyal konut yapılacak
'nın ilçesinde 100 Bin Sosyal Konut Projesi kapsamında 396 konut yapılacak.
Belediye Meclis Salonu'nda düzenlenen toplantıda konuşan Kocaali Belediye Başkanı Ahmet Acar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın müjdelediği projenin ilçeye hayırlı olmasını diledi.
Konut projesine başvuruların 15 Ocak'ta sona ereceğini bildiren Acar, "Bizlerin sorumluğu vatandaşlarımıza yardım etmektir. Kocaalimizin gelişmesi için hep birlikte, tüm gücümüzle çalışmaya gayret ediyoruz. Çalışmalar tamamlandığında, Caferiye Mahallemiz'de 1. etapla entegre olarak 396 konut daha yapılarak yeni bir yaşam alanı ortaya çıkacak." ifadelerini kullandı.
Toplantıya, siyasi parti temsilcileri, mahalle muhtarları, oda başkanları ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı.

Sakarya, Kocaali, Güncel

Kaynak: AA

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