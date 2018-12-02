Kocaali Ziraat Odası Delege Seçimi Yapıldı

Kocaali
Ziraat Odası üyeleri, gelecek yıl yapılacak genel kurulda delege olarak yer alacakları belirlemek için sandık başına gitti.
Kocaali Ziraat Odası Başkanı Tamer Tunca
, AA muhabirine yaptığı açıklamada, odaya bağlı yaklaşık 11 bin üyenin, 36 mahallede kurulan sandıklarda oy kullanarak, gelecek yıl yönetim kurulu seçiminde yer alacak delegeleri belirleyeceğini söyledi.
Üyelerin, odanın yaptığı tüm etkinliklere katılıp destek verdiğini belirten Tunca, şunları kaydetti:
"Bizler de aramızda belirlediğimiz sorunları ilgili kurumlara iletip çözmeye çalıştık çalışmaya da devam edeceğiz. Oylarını kullanmak için uzak ve yakından gelen tüm üyelerimize teşekkür ediyorum. Geçtiğimiz dönem 8 bini bini aşkın üyemiz oy kullanmıştır. Bu seçimlerde de daha fazla üyemizin gelmesini bekliyoruz."
Tunca,Kocaali
02 Aralık 2018 Pazar 17:06