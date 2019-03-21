Kocabıyık'tan Nevruz Bayramı Mesajı

Uşak
Valisi Funda Kocabıyık
, Nevruz Bayramı
dolayısıyla mesaj yayınladı.
Kocabıyık, mesajında Nevruz'un Balkanlar'dan Orta Doğu
'ya, Anadolu'dan Orta Asya
'ya uzanan geniş bir coğrafyada baharın gelişini, doğanın uyanışını müjdeleyen, bolluk ve bereketin simgesi olarak yüzyıllardır devam eden ortak bir kültür zenginliği olduğunu ifade etti.
Nevruzun binlerce yıldır kutlandığına işaret eden Kocabıyık, mesajında "Türkler bu günü, "Yeni Gün" veya "Ergenekon Günü", "Çağan", "Ulusun Ulu Günü" gibi adlarla yılbaşı olarak kutlaya gelmişlerdir. Nevruz, toplumsal yaşamda canlandırıcı etkisinin bulunması, geleneklerin sürmesine araç olması, törelerin köklenmesini sağlaması yönüyle işlevseldir. Nevruz geleneğini sürdürenler kültür taşıyıcıları olarak görev yapmaktadırlar. Nevruz, halkın ortak duygu ve düşüncelerini dile getiren, Türk kültürünün korunup yaşatılmasında önemli bir yeri olan mevsimlik törenlerimizdendir. Bu duygu ve düşünceler içinde, Nevruz Bayramının kardeşliğimizi, birliğimizi ve beraberliğimizi daha da güçlendirmesini temenni ederim." ifadelerini kullandı.
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Kaynak: AA