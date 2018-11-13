Kocaeil'deki Lale Festivali İçin Satışlar Başladı

13 Kasım 2018 Salı 13:11



13 Kasım 2018 Salı 13:11

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Park Bahçe ve Yeşil Alanlar Dairesi Başkanlığı tarafından Nisan ayında gerçekleştirilecek olan 12. Lale Festivali için lale soğanı satışlarına başlandı.12. Lale Festivalinin ilk ayağı için 12 ilçenin tamamında 16 ayrı noktada, bu yıl 8 çeşit renkte lale satışa sunuldu. Bu yıl her bir pakette 5 adet soğan bulunan ve 5 bin paket lalenin satışı yapılıyor. Stantlarda sarı, mor, pembe, kırmızı, mor, bordo-sarı, kırmızı-sarı ve beyaz renkte lale bulunuyor. Paketi 5 TL'den satılan laleleri vatandaşlar 16 Kasım Cuma gününe kadar stantlardan temin edebilecek.Nisan ayında yapılması planlanan 'En Güzel Laleyi Siz Yetiştirin' yarışmasına katılmak isteyen vatandaşların şimdiden lalelerini alıp ekmeleri gerekiyor. Yarışmaya katılacak vatandaşlar, aldıkları laleler ve yanında verilen satış fişi ile birlikte Nisan ayında Sekapark'ta yapılacak olan festival yarışma alanında stantlardan başvuruda bulunabilecek. - KOCAELİ