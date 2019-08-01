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KOCAELİ 1 kişinin öldüğü, 3 kişinin yaralandığı kaza güvenlik kamerasına yansıdı

1 kişinin öldüğü, 3 kişinin yaralandığı kaza güvenlik kamerasına yansıdıKocaeli'nin Kartepe ilçesinde, önünde ilerleyen otomobile çarpan cipin takla atması sonucu 1 kişinin öldüğü, 3 kişinin yaralandığı kaza güvenlik kamerasına yansıdı.

01.08.2019 16:35
KOCAELİ 1 kişinin öldüğü, 3 kişinin yaralandığı kaza güvenlik kamerasına yansıdı
1 kişinin öldüğü, 3 kişinin yaralandığı kaza güvenlik kamerasına yansıdı
Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde, önünde ilerleyen otomobile çarpan cipin takla atması sonucu 1 kişinin öldüğü, 3 kişinin yaralandığı kaza güvenlik kamerasına yansıdı.
Kaza gece saatlerinde, D-100 Karayolu Köseköy Tünel mevkiinde meydana geldi. Ankara yönüne giden Furkan Akif Kasımoğlu yönetimindeki 41 FM 066 plakalı cip, İsmail Şahin'in kullandığı 41 K 0445 plakalı otomobile arkadan çarptı. Kazanın şiddetiyle savrulan cip, takla atarak, refüjdeki yol tabelasının ayağına çarpıp durdu. Otomobil ise yolun sağ tarafındaki bariyere çarptı. Kazada cipten fırlayan Mehmet Emin Yazıcı yaşamını yitirirken, cipte bulunan Furkan Akif Kasımoğlu, Mesut Kabak ile Adem Korkmaz yaralandı. Kaza anı ise güvenlik kamerasına yansıdı. Cipin, sağ şeritten giden otomobile hızla arkadan çarptığı ve araçların savrulduğu görüldü.

Kartepe, Kocaeli, Güncel

Kaynak: DHA

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